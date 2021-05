Leuven plaatst babbelbox om jongeren over mentaal welzijn te doen praten

Elke week tot eind mei, reizen er twee babbelboxen van speelplaats naar speelplaats: één in de lagere scholen en één in de secundaire scholen. In totaal zijn er vijf secundaire en zeven lagere scholen waar een babbelbox geplaatst zal worden. De stad wil zo jongeren motiveren om écht met elkaar te praten, conform de geldende coronamaatregelen.

“De Babbelboxen zijn een plek waar de kinderen en jongeren even tot rust kunnen komen", zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. "Ze zitten in de box op anderhalve meter afstand van elkaar en stellen elkaar vragen die kleurrijk geïllustreerd staan op de binnenwanden van de box. Ze leggen aan elkaar uit hoe ze zich voelen en kunnen in eerste plaats proberen om elkaar te helpen. De vragen waar ze geen antwoord op weten, of waar ze elkaar niet bij kunnen helpen, mogen ze in een brievenbus in de box achterlaten.”

