"Ligo" is nieuwe naam voor volwassenonderwijs voor laaggeletterden

Momenteel lopen er volop lessen in de 13 centra van Ligo, maar wel in code rood. Dat wil zeggen dat er in kleinere groepen wordt gewerkt en dat er halftijds contactonderwijs, halftijds afstandsonderwijs is. Door de coronacrisis zijn meer mensen digitaal gaan leven, werken en communiceren. Mensen komen minder buiten. Voor de crisis waren er naar schatting 44.000 cursisten. Dat aantal is met zo’n derde gezakt en dat is jammer, vindt directeur Joke Drijkoningen: “Veel cursisten hebben geen computer thuis. Ze krijgen opdrachten via WhatsApp of andere laagdrempelige online tools. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen voor laaggeletterden acuter dan ooit: kinderen begeleiden die online les volgen, online afspraken maken en zaken regelen… Doe het maar als je niet goed kan lezen, als je geen e-mailadres hebt of als werken met Smartschool niet lukt.”