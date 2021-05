Liveblog - Gemiddelde aantal nieuwe besmettingen zakt voor het eerst sinds 13 maart onder de 3.000 per dag

In de Australische staat New South Wales is de eerste lokale coronabesmetting in meer dan een maand geregistreerd. Het gaat om een man van 50 jaar oud. Hij bezocht, niet wetende dat hij besmet was, restaurants, een bioscoop, benzinestation en winkel in Sydney.

Hoe de man dan besmet is geraakt is nog niet duidelijk. Nauwe contacten van de man zijn gevraagd zich te laten testen en in isolatie te gaan, en ook de mensen die op dezelfde locaties geweest zijn, moeten zich laten testen en zich afzonderen.



"Deze persoon heeft alles juist gedaan, maar het is duidelijk dat we niets als vanzelfsprekend mogen beschouwen", aldus premier Gladys Berejiklian aan de krant Sydney Morning Herald. "We moeten afstand blijven bewaren. We moeten verzekeren dat we onze handen goed wassen. We moeten ons laten testen van zodra we de minste symptomen hebben, en - zeer belangrijk - we moeten de QR-codes gebruiken." Ze verwijst zo naar het registratiesysteem in de horeca en andere faciliteiten, die bij contactopsporing kunnen helpen.