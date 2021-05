Loods met oldtimers uitgebrand in Lichtervelde

De brandweer van de zone Midwest kwam massaal ter plaatse, maar kon de loods en de auto's niet meer redden. "Toen we toekwamen en merkten dat er geen varkens maar auto's in de loods stonden, hebben we meteen versterking gevraagd", zegt kapitein Francis Theetaert van de brandweerzone Midwest. "Toen bleek er ook nog asbest in het dak te zitten. We hebben alle mensen in de buurt verwittigd dat ze hun ramen dicht moesten houden. Gelukkig is dat asbest niet ver geraakt. Het regende en door de regen zijn die stukjes asbest meteen neergevallen."