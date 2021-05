Macron over Napoleon: "Een bouwer, strateeg en wetgever, maar ook een man met fouten"

Daartegenover herinnerde Macron ook aan "de veroveraar die zich nooit bekommerde om de zware menselijke verliezen" tijdens zijn vele oorlogen.

Opvallend, maar toch ook verwacht, herinnerde Macron aan de erg omstreden beslissing van Napoleon om de slavernij in de kolonies opnieuw in te voeren nadat die eerder tijdens de Franse Revolutie was afgeschaft. Die zou pas na een volgende revolutie in 1848 definitief worden afgeschaft.

Die laatste boodschap is wellicht van groot belang voor de overzeese eilanden Guadeloupe en Martinique in de Caraïben en La Réunion in de Indische Oceaan, waar veel inwoners afstammen van slaven.