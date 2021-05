Malinese vrouw bevalt van negen baby's

De 25-jarige Halima Cisse uit Mali werd in maart al overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Marokko, omdat de dokters zich zorgen maakten over haar gezondheid. Ze beviel er gisteren via een keizersnede. Meerlingzwangerschappen gaan vaak gepaard met complicaties en het is daarom uitzonderlijk dat de vrouw en de baby's allemaal in relatief goede gezondheid verkeren.