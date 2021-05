Meryame Kitir bezoekt fair trade winkel in Leuven: "Perceptie van geitenwollensokkenwinkel doorbreken" 

"Deze shop in Leuven heeft een interessante dynamiek. Eén persoon zorgt ervoor dat mensen bewuster kunnen kopen en die gaat op zoek naar fair tradekledij en producten. Achter elk product zit wel een verhaal, is er een eerlijke verloning, staat een gezin of een persoon. Want als iedereen het goed doet in de wereld, dan hebben we het allemaal goed." gaat Kitir verder.

Zaterdag 8 mei is er de Fair Trade-dag: "We moeten allemaal wat bewuster worden van onze aankopen. Zaterdag is voor mij een belangrijke dag en ik zal meerdere shops nog bezoeken om de perceptie van fair trade te doorbreken", zegt Kitir.