Nick Kamen, zanger van "I promised myself", op 59-jarige leeftijd overleden

Zanger en model Nick Kamen - oftewel Ivor Neville Kamen - is op 59-jarige leeftijd overleden. De Brit werd bekend in de jaren 80 door zijn verschijning in een beroemde reclame voor kledingmerk Levi's. Hij scoorde in de jaren 80 en 90 ook enkele hitjes, zoals "I promised myself" en "Each time you break my heart". De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend.