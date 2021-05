Nieuwe wolf gespot in buurt van Kalmthoutse Heide

"We weten nog niet of de wolf een doortrekker is, of dat hij zich zal vestigen in de regio, dat wordt afwachten. We houden het in de gaten met de cameravallen", zegt Denaeghel. De regio waar de wolf is gezien, is erg ruim. Het gaat om zo'n 10.000 hectare. "We gaan de exacte locaties waar hij gespot is niet prijsgeven. We willen geen ongewenste bezoekers lokken."

"De kans dat je hem op bezoek krijgt, is erg klein, maar de mensen in de regio kunnen hun kleinvee uit voorzorg best in een stal zetten of achter een elektrische omheining."