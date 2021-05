Mechelen zet speciaal onthardingsteam in: "We willen van de Mechelse grond weer een spons maken"

Wanneer grond verhard is met tegels, asfalt, beton of dergelijke, loopt water rechtstreeks naar de riolen en kan het niet in de bodem indringen. Dat veroorzaakt een tekort aan grondwater en dus droogte. Daarom manen steeds meer steden en gemeenten bewoners aan om tuinen en terrassen te ontharden en aan te leggen met doordringbare materialen.

De stad Mechelen wil nu ook het goede voorbeeld geven. "We willen van de Mechelse grond weer een spons maken die het water bijhoudt en langzaam afgeeft als het droog is", zegt schepen voor Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen (Groen). "Alle Mechelaars kunnen misschien wel een vierkante meter ontharden, een extra geveltuintje aanleggen of een stukje beton of asfalt wegnemen. Zo maken we onze stad klimaatrobuust."