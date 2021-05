Ontploffing bij zinkbedrijf in Houthalen, 2 werknemers lopen brandwonden op

De ontploffing gebeurde rond half zeven vanochtend, in het bedrijf Zinq op het industrieterrein Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren. "Er was een explosie aan een van de zinkbaden", vertelt Karen De Smedt van de brandweerzone Oost-Limburg. "De brand was eerder beperkt en hadden we ook snel onder controle." Bij de brand vielen 2 gewonden. "Een eerste werknemer is bij de explosie zwaar gewond geraakt, zijn collega liep lichte brandwonden op. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht."

De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. De schade bleef beperkt tot een deel van het bedrijf, er kan gedeeltelijk verder gewerkt worden.