Oost-Vlaamse brouwerijen zijn klaar voor opening van terrassen: "Bierproductie draait terug op volle toeren"

De opening van de terrassen op 8 mei komt geen dag te vroeg. Bij brouwerij Huyghe in Melle is 60 procent van hun productie bier in vaten en hebben ze de horeca dus hard nodig. Toen de cafés sloten in oktober 2020 hadden ze ingeschat dat de heropening ergens in januari ging zijn, maar niets was minder waar. "We hebben al een zomerstock opgebouwd. Dat is een voorraad die normaal 2 maanden meegaat", legt Alain De Laet van brouwerij Huyghe uit. "Als het heel zwaar zou lopen, kan dat op 1 maand tijd verkocht geraken."