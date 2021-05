Opletten als je een tweedehands voertuig in het buitenland koopt: fraude met kilometertellers tien keer hoger qua volume

Het zogenoemde Car-Pass systeem garandeert kopers van tweedhandsvoertuigen in België sinds een jaar of vijftien dat ze bij de aankoop een betrouwbaar voertuig krijgen, met een correcte kilometerstand. Het Car-Pass systeem bestaat echter alleen in België en Nederland. Kijk dus goed uit je doppen wanneer je in andere landen een tweedehands voertuig koopt want er is beduidend meer fraude.