KLAAR: Hoe zwaar wegen de coronakilo’s door?

64 procent van alle Belgen heeft overgewicht. Bij de jongeren gaat het ondertussen ook al om 1 op de 6. Een serieus gezondheidsprobleem dus. Dat was al zo voor de coronacrisis, maar de extra coronakilo’s maken het probleem alleen maar groter. Door de mix van meer stress, minder structuur en de koelkast voortdurend binnen handbereik, vliegen de kilo’s er bij veel mensen bij. Maar te veel is te veel. Als we zo doorgaan, zal onze levensverwachting tegen 2050 met drie jaar dalen.

Michaël Sels is hoofddiëtist van UZ Antwerpen en is blij dat tieners nu ook de kosten van een diëtist krijgen terugbetaald.