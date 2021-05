Papieren vogels voor de 71 daklozen die vorig jaar in Brussel stierven

Het Collectief Straatdoden is een vereniging die ervoor zorgt dat daklozen een waardige begrafenis krijgen. En dat is niet evident in deze coronatijden. "Er zijn dit jaar 15 daklozen geweest waarvoor we geen afscheidsmoment hebben kunnen regelen", vertelt Kris Roels van het Collectief Straatdoden. "Omwille van corona mochten we niet samenkomen, of we mochten alleen met een paar mensen afscheid nemen. We zijn teleurgesteld dat we niet meer hebben kunnen doen voor die mensen die op straat gestorven zijn."