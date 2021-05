PLAN B aflevering #52: waar komt het electorale succes van de PTB in Wallonië en Brussel vandaan? 

De discussie over de loonnorm, die naar een hoogtepunt ging bij de toespraken ter gelegenheid van het Feest van de Arbeid, heeft aangetoond dat in Franstalig België de PTB (Parti du Travail de Belgique) de belangrijkste uitdager is geworden van de PS, de socialistische partij. In vergelijking met de vorige legilatuur, is die PS drie zetels verloren (van 23 naar 20), terwijl de PTB haar fractie fors kon uitbreiden. De twee (uitsluitend Franstalige) parlementsleden zijn er 8 geworden, en daar moet je ook nog eens de 4 Vlaamse verkozenen van de PVDA bijrekenen (de PTB/PVDA beschouwt zich als een Belgische partij). Waarom is die extreemlinkse partij -waarvan de oorsprong in Vlaanderen ligt- zo succesvol in Wallonië en Brussel? Wat is haar profiel, en waarom is dat profiel zo aantrekkelijk voor de Franstalige kiezer? Alain Gerlache (RTBF) geeft meer uitleg aan Ivan De Vadder (VRT NWS).