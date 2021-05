Politie Zennevallei neemt 3.500 pakken sigaretten in beslag na achtervolging

De bestuurder van de wagen had geen geldige verblijfsvergunning. Hij was ook al eerder veroordeeld en was voorlopig vrij. In zijn auto vonden de agenten 10.000 euro cash geld en zeven grote kartonnen dozen met elk 500 pakjes sigaretten. In totaal dus 3.500 sigarettenpakjes die allemaal in beslag genomen werden door de douane. De bestuurder werd meegenomen door de politie.