Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe opnieuw verkozen als rector en vicerector UGent

"We hebben de voorbije vier jaar radicaal ingezet op vertrouwen geven aan de mensen. We hebben hen een kader geboden om hard en goed laten werken. En dat heeft geloond, denk ik. Niet dat het werk af is, verre van. Maar we willen vooral voortdoen op dat elan. En in de toekomst ook de beste onderzoekers uit binnen- en buitenland recruteren", zegt Van de Walle. "Ja, internationaal, maar we moeten durven in een aantal domeinen kijken naar het buitenland om hen naar Gent te halen, internationaal scouten"

"Wat we ook moeten doen, is rust bieden in het onderwijsbeleid. Corona heeft veel gevraagd van zowel lesgevers als studenten. Heel veel nieuwe onderwijsvormen zijn noodgedwongen doorgevoerd. We moeten nu even rust nemen en goed terugblikken en spreken met iedereen. Wat is goed geweest, wat liep vlot? Maar wat liep minder? We moeten durven een paar stappen terug te zetten."