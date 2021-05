Rook- en vuurverbod provincie Antwerpen weer opgeheven, maar "blijf waakzaam en voorzichtig"

Door de regenval van de voorbije dagen is het brandgevaar kleiner geworden en kan het rook- en vuurverbod opgeheven worden. Het verbod in natuur- en heidegebieden kwam er op 24 april, vlak na de brand op het Groot Schietveld. Het Agentschap Natuur en Bos kondigde toen code oranje af voor zeer groot brandgevaar, omdat het zo droog was. Nu geldt opnieuw code geel.

"Het blijft wel ten zeerste aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen", laat Berx weten. "Er blijft een verhoogd risico op brand in natuurgebieden en elders. Blijf daarom altijd waakzaam en voorzichtig, en mijd alles wat vuur kan veroorzaken in het bijzonder in of nabij bos-, heide- en natuurgebied, zoals sigaretten, smeulende assen, kampeervuurtjes, maar ook open vuurkorven in het bijzonder nabij bossen, natuur- en heidegebied."