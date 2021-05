Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder blijft online lesgeven, omwille van hoge coronacijfers

Vanaf maandag mogen middelbare scholen weer voltijds contactonderwijs organiseren in de tweede en derde graad van het middelbaar, dat werd eind april beslist door het overlegcomité. Maar in het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder worden die versoepelingen niet doorgevoerd. Reden is het hoge aantal besmettingen in Heusden-Zolder. Bovendien zijn na de paasvakantie ook 19 leerlingen en 1 leerkracht op de school positief getest, en worden heel wat anderen als risicocontacten beschouwd.

De directie besliste meteen ook om dat deeltijds online lesgeven aan te houden tot het einde van het schooljaar, om de aanloop naar de examens rustig te laten verlopen. De leerlingen van de eerste graad mogen wel voltijds naar school komen.