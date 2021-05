Slecht aspergeseizoen door koude: "Momenteel halen we maar een derde van de normale productie"

De vraag wordt intussen ook groter, omdat horecazaken hun terrassen weer mogen openen. "De bestellingen voor donderdag en vrijdag lopen vlot binnen. Het wordt dus nog zoeken hoe we iedereen kunnen bedienen, want wat er niet is, kunnen we ook niet verkopen."



Echt verloren is de oogst niet: "De aspergeplant is niet weg, hij heeft dan gewoon minder tijd nodig om te recupereren, als er minder geoogst wordt. Er is gewoon minder aanbod op de markt."