Steeds meer coronabesmettingen op de Everest: Nepal vreest voor opnieuw een mislukt klimseizoen

Zo vreemd is dat niet, want het aantal besmettingen in Nepal ligt nu al dagen boven de 7.000 per dag. De meeste van die besmettingen worden vastgesteld in de vallei van de hoofdstad Kathmandu en gevreesd wordt dat er nog veel meer besmettingen zijn in afgelegen gebieden. Nepal volgt de fors stijgende trend van besmettingen in buurland India, zeker nu veel Nepalese gastarbeiders uit India terugkeren naar hun eigen land. Een groot deel van Nepal zit in een zo goed als volledige lockdown.

Nu zitten die bergbeklimmers en hun begeleiders nogal geïsoleerd in doorgangskampen op bergen als de Everest en andere toppen in de Himalaya, maar toch is het daar een komen en gaan en lijkt besmetting vanuit de rest van het land toch denkbaar. (Lees verder onder de foto).