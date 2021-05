Stijging zeespiegel door smeltwater kan gehalveerd worden bij opwarming tot 1,5 graden Celsius

Gisteren nog zeiden wetenschappers dat recente toezeggingen van de Verenigde Staten en andere landen zouden kunnen helpen om de opwarming tegen het einde van deze eeuw te beperken tot 2 graden in vergelijking met het gemiddelde voor de industriële revolutie, maar enkel als de inspanningen slagen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen tot 'netto zero' of 'CO2-neutraliteit'.



Zes jaar geleden kwamen meer dan 190 landen in Parijs overeen om de temperatuurstijging onder die drempel van 2 graden te houden, en idealiter zelfs onder 1,5 °C.

De Climate Action Tracker, die bijgehouden wordt door een groep wetenschappers die de doelstellingen en de werkelijke emissies omzetten in schattingen van de temperatuur, voorspelt dat de wereld op dit ogenblik 0,9 °C hoger zal uitkomen dan het minder ambitieuze doel van Parijs en dat de stijging dus 2,9 °C zal bedragen.

"Dat is nog altijd een catastrofale klimaatverandering, een situatie die eigenlijk niet controleerbaar is en die we met alle mogelijke middelen moeten vermijden", zei klimatoloog Niklas Höhne van het New Climate Institute, een van de auteurs van het onderzoek.

Door rekening te houden met de laatste voorstellen van verschillende regeringen in hun berekeningen, is de schatting gedaald naar een stijging met 2,4 °C, een verbetering met 0,2 °C tegenover de vorige, optimistische voorspelling die de groep in december had gemaakt. De ambitieuze nieuwe klimaatdoelstellingen van VS-president Joe Biden leverden een aanzienlijke bijdrage aan de herziene schatting, naast toezeggingen van de Europese Unie, China, Japan en Groot-Brittannië.

Maar als de 131 landen die goed zijn voor bijna twee derde van de wereldwijde uitstoot, hun toegezegde of besproken doel van CO2-neutraliteit halen, dan zou de doelstelling van 2 graden gehaald kunnen worden, zei Höhne. Daarvoor zijn evenwel nog verdere toezeggingen nodig, en het zou betekenen dat de wereldwijde uitstoot de komende 10 jaar gehalveerd moet worden.

De studie over de stijging van de zeespiegel is gepubliceerd in Nature. De nieuwe schatting van de Climate Action Tracker is te vinden op de website. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de VUB, een telefoongesprek met professor Huybrechts en een telex van Associated Press.