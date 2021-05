Toch binnenkijken in kunstateliers in Bilzen, dankzij metershoge stellingen

“Veel mensen willen de kunstacademie graag bezoeken, maar door de opgelegde coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk”, vertelt directeur Annick Schoemans. “Daarom zijn we creatief aan de slag gegaan. We zijn op het idee gekomen om de mensen van buiten naar binnen te laten kijken. We hebben verschillende stellingen voor de ateliers staan, voor tekenkunst, schilderkunst, en aan de achterzijde aan het atelier van grafiekkunst en het projectatelier.”