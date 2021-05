Amerikaanse ex-president Donald Trump mag (nog) niet terugkeren naar Facebook

De kwestie gaat echter veel dieper dan de rel rond Trump, maar behelst ook de vrijheid van meningsuiting in een digitale wereld. Facebook had de deels onafhankelijke toezichtsraad opgericht nadat het bedrijf zelf onder vuur was komen te liggen. Zo werd het medium gebruikt om haatboodschappen en oproepen tot geweld de wereld in te sturen, onder meer tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar enkele jaren geleden.

Anderzijds is de vrees gegroeid dat grote IT-bedrijven zoals Twitter en Facebook zelf als rechter gaan optreden en bepalen welke meningen er op internet mogen verspreid worden en welke niet. Dat is ook de kritiek die de toezichtsraad op Facebook vandaag heeft: die raad verwijt het bedrijf om arbitrair te zijn opgetreden zonder duidelijke procedures. Veel experten op dat vlak vinden dat de overheid dat moet bepalen en niet de grote privébedrijven die de sociale media controleren.