Turnhout sluit stadskantoor en sporthal door coronabesmettingen

"Een jaar lang slaagden we erin om het coronavirus buiten te houden zodat we onze dienstverlening konden voortzetten. Ondanks de ingrijpende voorzorgsmaatregelen werden twee stedelijke locaties toch getroffen", zo klinkt het in een mededeling van de stad Turnhout.

Zowel in het stadskantoor als in de sporthal raakten er enkele medewerkers besmet. Ze zitten nu in quarantaine en hun contacten worden in kaart gebracht. De stad zet sneltesten in om de collega's op te volgen en sluit voorlopig beide gebouwen. De kans dat er bezoekers besmet zijn geraakt, is heel klein volgens de stad, want er gelden strenge coronamaatregelen in de gebouwen.



Het stadskantoor heeft voorlopig alle afspraken geannuleerd. De medewerkers zullen de betrokkenen zelf contacteren voor een nieuwe afspraak. De sporthal zal zonder tegenbericht op 17 mei heropenen.