Er komt een turnzaal in kerk Dranouter: "We gaan hier geen balsporten doen"

Steeds meer gemeenten en steden geven hun kerken een andere bestemming. Ook Heuvelland gaat dit nu doen. Er zijn 8 kerken, maar slechts in 3 ervan worden nog vieringen gehouden. In deelgemeente Dranouter zijn er geen misvieringen meer en daarom komt er in de zijbeuk van de kerk een turnzaal voor de gemeentelijke basisschool De Zafant. Tijdens Dranouter Festival wordt de kerk ook al jaren gebruikt voor concerten.

De gemeentelijke basisschool heeft al een tijd plaats te kort voor de turnlessen. En die zullen daarom verhuizen naar een zijbeuk van de kerk. Directeur Ulrike Knockaert: "De zijbeuk zal afgeschermd worden. We gebruiken niet de volledige kerk, want dat is te groot. We zullen hier geen actieve balsporten houden. Maar het zal dienen voor het toestelturnen en het kleuterturnen."

