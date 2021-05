Twee Gentse ziekenhuizen laten externe vroedvrouw toe bij bevalling: "Kunnen sommige taken overnemen"

Impe vindt het belangrijk dat er op z'n minst keuzevrijheid is voor de manier waarop zwangere vrouwen kunnen bevallen. "Het is goed dat vrouwen verschillende opties krijgen, zodat ze geen procedure moeten volgen die niet altijd noodzakelijk de beste is voor hen."

De zelfstandige vroedvrouw pleit ook voor meer "natuurlijk" bevallen. "Eigenlijk kunnen wij perfect terugkeren naar onze natuur, en moeten wij daar ook terug veel meer vertrouwen in durven krijgen. Veel mensen staan daar vaak heel ver van af, omdat het niet meer zichtbaar is. We weten niet meer wat er eigenlijk allemaal mogelijk is, en wat ons lichaam eigenlijk allemaal kan."