Unieke nacht voor vaders en hun kinderen in Begijnhof Diest

“We willen vaders en hun kinderen echt een herinnering schenken. Iets waar ze naar uit- en op terugkijken. Een unieke ervaring,” zegt Vaderklap founding vader Pieter Declercq. "Zo'n vijf jaar geleden ontdekt ik dat er alle mogelijke blogs en vlogs bestaan voor jonge mama's maar niets voor vaders. Daarom ben ik een blog begonnen, eerst met twee papa's, nu zijn we met vijf en is zelfs een boek en werken we samen met kind & gezin. En dit vinden we een heerlijk initiatief, nu is het nog hopen op heldere nachten om naar de sterren te kijken."