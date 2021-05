UZ Leuven houdt herdenkingsmoment voor overledenen in coronacrisis

"Het idee voor het herdenkingsmoment komt van de verpleegkundigen zelf", vertelt Martijn Stegen, die als pastoor werkt op de dienst binnen het UZ Leuven die mensen begeleid bij zingeving en afscheid. "We hebben tijdens het voorbije jaar gemerkt dat iedereen in moeilijke omstandigheden overleden is. In het bijzonder de mensen op de corona-afdeling, maar ook elders in het ziekenhuis. Door de strenge maatregelen voor bezoek was het heel moeilijk om nog persoonlijk afscheid te nemen van geliefden. Met de herdenkingsdienst willen de zorgverleners van het UZ Leuven hun medeleven betuigen aan alle nabestaanden van overledenen het voorbije jaar."

De herdenkingsdienst richt zich niet alleen op mensen die overleden zijn in het UZ Leuven. "Het is overal moeilijk geweest voor mensen om afscheid te nemen van een geliefde", vertelt Stegen. "Iedereen die graag iemand wil herdenken, kan zich inschrijven."

De herdenkingsdienst gaat online door. "Mensen kunnen zich via de website inschrijven en kunnen zo de naam van de overledene doorgeven. Die wordt dan meegenomen in de viering. Voor elke overledene wordt er ook een kaarsje aangestoken."