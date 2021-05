Vanaf vandaag kan je je belastingaangifte online indienen: dit is dit jaar veranderd

Door corona worden er ook dit jaar trouwens geen invulsessies ter plaatse georganiseerd, maar er is net zoals vorig jaar wel telefonische hulp, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem. "We vinden het belangrijk dat we de mensen helpen in dat proces. We merken trouwens ook dat veel mensen heel positief zijn over die ondersteuning, omdat men van thuis uit kan bellen met onze medewerkers."

De papieren aangifte moet binnen zijn op 30 juni, met Tax-on-web heeft u tijd tot 15 juli.