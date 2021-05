Vilvoorde kant zich tegen Uplace-alternatief Broeklin en start juridische procedure

Uplace nv reageert ontgoocheld op het beroep van de stad Vilvoorde. "De stad Vilvoorde is zelf verantwoordelijk voor de stilstand, werkloosheid en armoede in de regio", klinkt het. "Het is bijzonder spijtig dat Vilvoorde dit project tegenhoudt, dit zeker ondanks het vele overleg dat er is geweest en de aanpassingen die we nog gedaan hebben op vraag van de stad Vilvoorde", zegt Lies Desmet van Uplace nv. "Blijkbaar is het allemaal niet goed genoeg voor de stad Vilvoorde. En daardoor kan de reconversie in dat gebied nog altijd niet van start gaan, iets wat al 20 jaar geleden gebeurd zou moeten zijn. En het is dan ook heel spijtig om te vernemen dat de stad Vilvoorde die stilstand in de hand werkt."