KLAAR: Horen Tomorrowland en stoofvlees thuis in de Vlaamse canon?

Net als in Nederland wil de Vlaamse regering, onder impuls van N-VA, een eigen canon opstellen. Dat is een lijst van belangrijke mensen, historische gebeurtenissen en tradities die Vlaanderen typeren. Een groepje experten werkt nu aan de canon, tegen oktober 2022 moet hij klaar zijn. Maar waarom hebben we een canon nodig? En wat moet er dan zeker op de lijst staan? Cultuurjournalist Joris Vergeyle licht al een tipje van de sluier op.