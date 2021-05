"Vleermuizenhotel" als alternatief voor stallen en zolders (die te goed geïsoleerd zijn)

In het arboretum in Puurs-Sint-Amands staat vanaf nu een vleermuistoren: een constructie van zo'n 6 meter hoog die als zomerverblijf moet dienen voor de vleermuizen. "In de winter hebben ze de forten, maar in de zomer is het moeilijk om een plekje te vinden", zegt Robbert Schepers van Regionaal Landschap Schelde-Durme. Het is de eerste vleermuistoren in de regio Klein-Brabant.