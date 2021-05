Voormalig stamcafé van Firmin Vandeput in Vrolingen gaat niet opnieuw open

"Omdat het het enige café in Vrolingen was, was dat voor mij de ideale plaats om boer Firmin Vandeput te situeren", vertelt Armand Schreurs. "Iedereen in Zuid-Limburg kende het café en kon het zich meteen voor de geest halen als ik erover vertelde. Marie-Louise, die er meer dan 40 jaar achter de tapkraan stond, werd zowat een bekende Vlaming doordat ik het vaak over haar had op de radio. We hebben in het café ook twee keer een optreden gedaan met publiek. Er kwam toen 1.500 man en er was maar één agent om dat in goede banen te leiden. We hebben dat destijds compleet onderschat", lacht Armand Schreurs.