Wat als ik op reis ben op de dag van mijn vaccinatie? "Zeg je zelf je tweede vaccinatie af? Kans verkeken"

Timing is alles

De komende zomer wordt voor veel Belgen een moeilijke evenwichtsoefening. We snakken naar een vaccin, maar ook naar een deugddoende vakantie. En de prik gaat voor, zegt de overheid. Het is de bedoeling dat we onze vakantieplannen afstemmen op ons vaccinatiemoment. Niet simpel, als je niet weet wanneer je precies gevaccineerd wordt.

“Voor mensen die nog geen uitnodiging gekregen hebben, wordt het inderdaad moeilijk plannen”, zegt Koen Wauters. “Via de website laatjevaccineren.be kun je wel ongeveer te weten komen wanneer je je eerste prik kan krijgen. Daarop zit een marge van ongeveer een week, dus dat valt ergens nog wel te plannen.”

Maar wanneer je de tweede dosis krijgt, hangt volledig af van het type vaccin dat je krijgt. “Bij Moderna is dat 4 weken later, bij Pfizer na 5 weken en bij AstraZeneca na 12 weken. Van het vaccin van Janssen heb je maar één dosis nodig."

Afspraak verplaatsen

Bij de meeste vaccinatiecentra zie je op je uitnodiging al een vast moment. Dat is heel specifiek: je kent de datum, het uur én vaak zelfs de minuut waarop je je dosis krijgt.

“In theorie kun je die afspraak met maximaal 30 dagen verplaatsen. Je hoeft daarvoor enkel online een ander moment kiezen waarop er een plaats vrij is in je vaccinatiecentrum”, zegt Koen. “Maar in de praktijk wordt dat moeilijk: er zullen maar weinig vrije data zijn. Ons land is volop aan het vaccineren – deze week op één dag bijvoorbeeld 100.000 vaccins. Daardoor zal het aantal vrije plaatsen heel beperkt zijn.”

Het wordt vooral een probleem voor wie de afspraak voor zijn tweede vaccinatie wil verplaatsen. Daar is de timing nog veel strikter, want het tijdschema voor de tweede dosis moet gerespecteerd worden.

“Kan je niet om je tweede vaccin? Verwittig dan zeker het vaccinatiecentrum, zodat je dosis niet verloren gaat”, raadt Wauters aan. “Maar weet dat je voor die tweede spuit geen nieuwe afspraak zal kunnen krijgen in je vaccinatiecentrum. Wanneer na de zomer de grootschalige vaccinatiecampagne voltooid is, zal de Vlaamse regering onderzoeken hoe mensen die nog niet of niet volledig gevaccineerd zijn, toch nog een vaccin kunnen krijgen.”

En hoe zit dat nu met AstraZeneca?

Nogal wat luisteraars van "De inspecteur" staan weigerachtig tegenover het vaccin van AstraZeneca. “Het nieuws over de bloedklonters zorgt ongetwijfeld voor bezorgdheid. Maar het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap is geruststellend: AstraZeneca wordt beschouwd als heel veilig.”

Er bestaat wel een heel klein risico op een trombose. “Dat is dan geen gewone bloedklonter, maar een zeldzame variant van trombose die optreedt in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Die bijwerking treedt relatief gezien vaker op bij jongere mensen. Daarom beslist men om het vaccin enkel toe te dienen aan mensen boven de 42.”

Wat als je een uitnodiging gekregen hebt voor het AstraZeneca-vaccin, maar te jong bent? “Dan wordt je afspraak geannuleerd”, zegt Wauters. “Je hoeft zelf niks te ondernemen. Je zal snel een nieuwe uitnodiging ontvangen voor een ander vaccin.”

Eerste dosis al gekregen

Nogal wat Belgen onder de 42 kregen eerder al een eerste dosis van AstraZeneca toegediend. Denk bijvoorbeeld aan jonge mensen die in de zorg werken.

“De overheid adviseert om hen de tweede dosis van hetzelfde vaccin te geven”, zegt Wauters. “In het Verenigd Koninkrijk kregen heel veel mensen dat vaccin, en daar wijst onderzoek uit dat wie bij de eerste vaccinatie geen zeldzame bijwerking krijgt, die ook niet krijgt bij de tweede prik."

Voor een optimale bescherming is die tweede vaccinatie ook nodig. “Voorlopig is er nog geen onderzoek gevoerd naar de combinatie van vaccins. Er is geen enkel bewijs of een tweede dosis van een ander vaccin werkt. De beste oplossing is dus: een tweede dosis van AstraZeneca.”