Wedstrijd Waasland-Beveren zaterdag dan toch geen testevent en dus zonder publiek

Hoewel de club de redenering van de Pro League begrijpt, blijft het wel jammer van het vele werk dat de club in de voorbereiding van het testevent heeft gestopt. De Pro League heeft nog maar sinds vorige week het algemeen kader bekend gemaakt waarbinnen testevents mogelijk zijn. Waasland-Beveren had dan ook maar enkele dagen de tijd om alles voor te bereiden en is dag en nacht in de weer geweest.

Bart Foubert: "Allereerst dat kader goed bekijken en zien aan welke voorwaarden we allemaal moesten voldoen. Een van die voorwaarden was dat iedereen voor het begin van de wedstrijd moest getest worden en vier dagen later nog eens. Dat vraagt heel wat organisatie. Elke ingang moet opgesplitst worden. We moeten in groepen van 30 testen. Als we dan 500 mensen moeten testen, dan moeten we beginnen rekenen hoeveel mensen we kunnen testen per uur. Je kan de mensen moeilijk vragen om al om tien uur 's morgens aanwezig te zijn om de match van kwart voor 9 's avonds te kunnen beleven".