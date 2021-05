Wetterse politie gaat extra controleren op illegale tuning-events: "Auto's uit heel België komen hier samen"

De politie hekelt vooral hun onveilig gedrag in het verkeer. “Dan hebben we het over "driften" op parkeerplaatsen, maar ook over straatraces die worden gehouden. Daarnaast zien we dat de COVID-maatregelen niet altijd even nauw worden opgevolgd. Zo zien we vaak samenscholingen”, zegt korpschef Sertan Içten.

De korpschef wijst er op dat maar enkele bestuurders afkomstig zijn uit Wetteren zelf. "We ondervinden dat de auto’s die deze parking opzoeken uit alle hoeken en provincies van België komen.” Na een politie-controle van afgelopen weekend kregen enkele tientallen alvast een boete. "En we zullen onze ontradingscampagne zeker verderzetten."