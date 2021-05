Straathoekwerkers moeten Limburgse dak- en thuislozen overtuigen van nut coronavaccin

Ook in de eerstelijnszone Noord-Limburg, met centra in Lommel en Peer, zijn ze al volop de praktische kant aan het bekijken. Op dit moment zijn medewerkers van de vaccinatiecentra, zogenaamde populatiemanagers, nu al 'op zoek' naar de doelgroep. "Het is nu nog onduidelijk over hoeveel mensen het net gaat", vertelt Maarten Mulkers van de eerstelijnszone. "We doen daarom beroep op de diensten Welzijn van de gemeenten en de straathoekwerkers, die nu al hun voelsprieten op het terrein kunnen uitsteken. Zij kunnen de mensen al contacteren en ook overtuigen om voor een vaccinatie te gaan."

Iedereen ook echt overtuigen blijkt een van de grote uitdagingen. "Dat klopt", bevestigt Steve Roten, straathoekwerker en coördinator voor vrijwilligers in heel Limburg, "maar zoals bij alle delicate onderwerpen gaan we dialoog aan met de mensen. Heel wat dak -en thuislozen hebben bepaalde wijken of plekken waar ze vaak samenkomen, en op die plek bespreken wij de vaccinaties ook met hen", vertelt de straathoekwerker. "Het is belangrijk om op maat van de persoon te werken. Je krijgt ze niet allemaal zo ver om zich op eigen houtje in te schrijven en naar het vaccinatiecentrum te gaan. Soms schakelen we de familie om daarin bij te staan, maar in Maasmechelen overwegen ze bijvoorbeeld ook busjes te gebruiken. Die kunnen de mensen dan gaan ophalen in de gekende wijken en ze naar het vaccinatiecentrum brengen."

De reacties op die vaccinatie zijn volgens Roten verdeeld. "Sommigen kunnen we gemakkelijk overtuigen met de juiste informatie, want die krijgen ze niet via de traditionele kanalen, maar bij anderen gaat het moeilijker. Zo zijn er mensen die zich in de steek gelaten voelen door de maatschappij, waardoor ze zich niet willen engageren. Het blijft dus belangrijk om met die mensen in dialoog te gaan", besluit de straathoekwerker.