BEKIJK - Zware donderslag boven Brussel, in de radiostudio’s van de VRT ging het licht even uit

“Een natte avond met regen en hagelbuien en mogelijk een donderslag”, zo sloot Jo Valvekens even over 8 vanavond het VRT-radionieuws af. En dat laatste, die donderslag, die was enkele ogenblikken eerder al werkelijkheid geworden. Het was een krachtig exemplaar en in de verschillende radiostudio’s van de VRT ging een fractie van een seconde het licht uit. Hoe de presentatoren (Dorianne Aussems/MNM, Rik De Bruycker/Studio Brussel en Karolien Debecker/Radio 2) op de harde knal reageerden, dat kunt u zien in de video hierboven.