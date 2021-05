1 miljoen vastgestelde coronabesmettingen in België, biostatisticus Molenberghs: "Maar in realiteit ongeveer 3 miljoen"

"Het gaat de goede kant op in de ziekenhuizen, we zien dat duidelijk in de groep die al het langst gevaccineerd is, de bewoners van de woonzorgcentra, de hospitalisatie en mortaliteit is bijzonder gedaald bij hen", legt Molenberghs uit. "En we zien dat ook bij het personeel van de zorg. In het aantal ziekenhuisopnames en de opnames op intensieve zorg gaan we dat het snelste zien in de komende periode. De druk is aan het afnemen, het aantal mensen dat intensieve zorg ligt, zien we dalen, maar het blijft toch nog even hoog. In de groep van -65-jarigen zijn er nog heel wat hospitalisaties, vandaar nog die roep om voorzichtigheid, maar de daling is ingezet."