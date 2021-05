400 kinderen uit lagere scholen in Antwerpen werken in teams volledige Ironman af

De Ironman is een triatlonwedstrijd, die bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer, een marathon, lopen na mekaar. Vooral de Ironman van Hawaii is wereldberoemd. Elk team van 20 tot 25 kinderen legde opgeteld de volledige afstand af.

De kinderen waren vooral blij dat ze nog eens samen konden sporten. "Ik sport heel graag en ik kon het de laatste tijd niet meer zo intensief doen. Ik fiets wel met mijn ouders en mijn familie en het is leuk om het nu eens met de klas te doen." Een andere had wel zin in een wedstrijd: "Als we met z'n allen gaan lopen, kunnen we zien wie de snelste is en dat vind ik leuk."

Maar uiteindelijk was samen de meet halen het belangrijkste, want er werd geen tijd opgenomen en er was geen klassement op het einde.