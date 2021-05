Recordaantal van 650 kinderen hebben voorlopig geen plaats in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel

Maar hoe komt het dat er nu zoveel plaatsen te kort zijn in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel? Omdat er veel meer kinderen zijn in het basisonderwijs die nu overstappen naar het secundair onderwijs. " Het tekort in het basisonderwijs, dat nog veel groter is, zien we nu langzaam opschuiven naar het secundair onderwijs", zegt Petrus van den Cruyce.

"We weten dat er plaatsen moeten bijkomen in het secundair en er staan ook nieuwe scholen in de steigers, maar een school bouwen in Brussel is duur en kost tijd en dus zal het nog even duren voor we uit de problemen zijn."