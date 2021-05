AB Inbev-topman Carlos Brito vertrekt: wat heeft hij betekend voor de biergigant?

In die 15 jaar groeit het vroegere Interbrew uit Leuven uit tot het leidende bierbedrijf van deze planeet. Brito rolt de brouwerij in 2004 binnen na de spraakmakende fusie tussen Interbrew en het Braziliaanse Ambev. Interbrew was via overnames in Centraal-Europa, het Canadese Labatt, en de Britse brouwerijen Whitbread en Bass groot geworden, terwijl Ambev erg sterk stond in Brazilië. Het fusiebedrijf wordt Inbev gedoopt.