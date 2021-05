Supportersvereniging ACT as ONE wil Antwerp-supporters die de club financieel steunden, terugbetalen: "Veel supporters getroffen door coronacrisis"

Intussen doet Antwerp het weer beter en kunnen heel wat supporters elke cent gebruiken, omdat ze getroffen werden door de coronacrisis. Bovendien hebben ze het afgelopen seizoen amper matchen live kunnen meemaken, terwijl hun abonnement toch al snel meer dan 300 euro kostte.

"We vangen nu signalen op van supporters die eraan twijfelen om hun abonnement te verlengen", zegt Sven Molenaar, de voorzitter van ACT as ONE." Daarom wil de vereniging nu die 125 euro terugbetalen aan wie dat wil. "We hopen dat dit ertoe kan bijdragen dat supporters hun abonnement toch verlengen."

Supporters kunnen hun geld terugvragen tot einde mei via de website van ACT as ONE.