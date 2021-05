Archeologen vinden bom uit Tweede Wereldoorlog op Hasseltse bouwwerf, omwonenden geëvacueerd

"Het gaat om een grote Britse bom, van ongeveer 500 kilogram, uit de Tweede Wereldoorlog", zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). Er is een perimeter van 250 meter ingesteld, en er zijn 300 mensen geëvacueerd, zij worden nu opgevangen in de sporthal en in het cultureel centrum. Er is ook een BE-alert uitgestuurd, om alle mensen in de buurt te waarschuwen.