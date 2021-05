Artsen Zonder Grenzen juicht vrijlaten van patenten op coronavaccins toe, viroloog Johan Neyts wijst op valkuilen

Omdat alles nu heel snel vooruit moet, onder andere door de opkomst van virusvarianten, betwijfelt Neyts dat het vrijgeven van patenten de vaccinatiecampagne echt vooruit zou helpen."Mensen die in arme landen wonen, kunnen niet wachten op de bouw of verbouwing van fabrieken. Ik weet ook niet of we onze hoop moeten stellen op haastig opgetrokken productiefaciliteiten. Wat misschien wel haalbaar is op kortere termijn, is het creëren van voldoende capaciteit voor vul- en afwerking (fill & finish) in regio’s waar die nu niet ter beschikbaar is."