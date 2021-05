Avondklok in Brussel begint vrijdag om 22 uur, maar vervalt om middernacht: "Belgenmop, maar geen goede"

"Er zit een zekere bestuurlijke logica, maar alleszins geen menselijke logica in", zegt Verstraeten. "Tot 22 uur is er niks aan de hand. Dan moeten we twee uur binnenblijven, en dan om middernacht is er weer niks aan de hand. Dit is echt wat je moet doen om een volledige bevolking te laten twijfelen aan het hele maatregelenpakket."



"Daar komt dan ook nog eens bovenop dat die avondklok niet goed gehandhaafd is", voegt Verstraeten toe. "Er waren na 22 uur nog altijd veel mensen op straat. Ik heb ook heel veel verhalen gehoord van mensen die na de avondklok nog op straat waren, de politie tegenkwamen en geen boete kregen."