Burgemeester Liedekerke dient klacht in tegen anonieme Twitteraar die hem "vaccinatievoorkruiper" noemt

"Vaccinatievoorkruipers". Zo noemt een anonieme Twitteraar de burgemeester en de vijfde schepen van Liedekerke. "Zich opgeven als vrijwilliger, ingeënt worden en dan niet meer komen opdagen." gaat de beschuldiging verder. Het bericht komt er een paar dagen nadat er commotie is ontstaan over de burgemeester van Sint-Truiden. Zij liet zich in maart al vervroegd vaccineren op het moment dat enkel zorgverleners en 85-plussers aan de beurt waren. De burgemeester van Liedekerke ontkent de anonieme beschuldigingen. "Ik heb geen idee waar die persoon zich op baseert. Ik ben inderdaad vrijwilliger om mensen te vervoeren, maar ik heb tot nu toe nog geen enkele spuit gekregen. Als hij op Twitter de anonieme held wil uithangen is dat goed, maar hij heeft wel een klacht voor laster en eerroof aan zijn been. Waarom worden alle politici over dezelfde kam geschoren?" vraagt Van Linthout zich af.