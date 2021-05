Brandweer redt paard uit de gracht in Oelegem

De eigenares van het onfortuinlijke paard was er vanmorgen mee op wandel in de Hallebaan in Oelegem. Bij het passeren van een auto viel het dier in de gracht en het raakte er niet meer uit.

De brandweer probeerde het paard eruit te trekken, maar het viel achterover en kwam in een nog moeilijkere positie te liggen. "Gelukkig zat er geen water in de gracht, maar het zat echt goed vast", zegt Dirk Van Nuffel van brandweerzone Rand. "In overleg met een dierenarts hebben we een deel van de gracht uitgegraven om plaats te creëren en dan hebben we het toch met mankracht uit de gracht kunnen bevrijden."

De dierenarts gaf het paard een pijnstiller en heeft het nog even onderzocht na zijn bevrijding. Het kon eens het uit de gracht was op eigen kracht rechtstaan en was vermoeid, maar bleef ongedeerd.